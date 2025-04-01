Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Tod in Hongkong

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 1
Tod in Hongkong

Tod in HongkongJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 1: Tod in Hongkong

44 Min.Ab 12

Jessica wird von Emma Soon Dunbar, einer bekannten Keramikkünstlerin, nach Hongkong eingeladen. Kaum ist Jessica angekommen, wird Emma gekidnappt. Die Entführer verlangen 200.000 Dollar Lösegeld. Da Entführungen in Hongkong Teil des Alltags sind, entscheidet man sich, das Lösegeld zu bezahlen, und die Sache auf sich beruhen zu lassen. Wenig später wird Emmas Ehemann Brian ermordet, und schon bald hat Jessica eine Theorie ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen