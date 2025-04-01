Mord ist ihr Hobby
Folge 1: Tod in Hongkong
44 Min.Ab 12
Jessica wird von Emma Soon Dunbar, einer bekannten Keramikkünstlerin, nach Hongkong eingeladen. Kaum ist Jessica angekommen, wird Emma gekidnappt. Die Entführer verlangen 200.000 Dollar Lösegeld. Da Entführungen in Hongkong Teil des Alltags sind, entscheidet man sich, das Lösegeld zu bezahlen, und die Sache auf sich beruhen zu lassen. Wenig später wird Emmas Ehemann Brian ermordet, und schon bald hat Jessica eine Theorie ...
