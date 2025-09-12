Die Taube auf dem DachJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 16: Die Taube auf dem Dach
43 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12
Jessica Fletcher hält in New York einige Gastvorträge an einer Universität. Chris, ein vielversprechender Student, lebt bei seiner Mutter und seinem verhassten wohlhabenden Stiefvater. Als dieser ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Chris. Jessica, die von Chris' Unschuld überzeugt ist, macht sich daran, den wahren Mörder zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick