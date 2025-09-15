Der geheimnisvolle FremdeJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 18: Der geheimnisvolle Fremde
44 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12
In Cabot Cove treiben sich zwei Fremde herum: Leo Fender und Julia Harris. Letztere versucht, einen Mord aufzuklären, für den ihr mittlerweile verstorbener Vater verantwortlich gemacht wurde. Insbesondere Evan Rafferty, dem Besitzer eines Computerladens, gehen Julias Recherchen gegen den Strich. Als der mysteriöse Leo Fender ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht zunächst auf Julia.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick