Mord ist ihr Hobby

Alles für den World Cup

SAT.1 GOLD Staffel 12 Folge 21 vom 17.10.2025
Alles für den World Cup

Alles für den World CupJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 21: Alles für den World Cup

44 Min. Folge vom 17.10.2025 Ab 12

In Cabot Cove findet eine wichtige Segelregatta statt, bei der Ned Larkin und Kyle Kimball als Favoriten gelten. Kurz vor dem Start wird Larkin niedergeschlagen - anstatt seiner nimmt seine Tochter Anne an dem Wettbewerb teil. Diese gewinnt die Vorentscheidung, was Kyle Kimball ganz und gar nicht passt. Als Kimball tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Anne. Hat sie ihren Konkurrenten tatsächlich aus dem Weg geräumt? Jessica hat da ihre Zweifel ...

