Mord ist ihr Hobby
Folge 23: Killerviren
45 Min.Ab 12
Jessica reist nach Atlanta, um ihrer Pflicht als Vorsitzende des Amateurschriftstellerverbands nachzukommen. Sie trifft auf Mark und Karen Reisner, ein Ehepaar, das sie seit Längerem kennt. Mark arbeitet für einen Sicherheitsdienst und ist für die Bewachung eines Labors zuständig, in dem mit tödlichen Erregern experimentiert wird. Ein Mitarbeiter des Labors steht unter Verdacht, die Viren an Terroristen verkaufen zu wollen. Schon bald steckt Jessica in einem kniffligen Fall ...
