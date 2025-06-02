Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Mord am Sonntagmorgen

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 19vom 02.06.2025
Mord am Sonntagmorgen

Mord ist ihr Hobby

Folge 19: Mord am Sonntagmorgen

46 Min.Folge vom 02.06.2025Ab 12

Jessica ist wenig erfreut, als sie hört, dass der neue Arbeitgeber ihres Neffen der Verleger Christopher Bundy ist, der gerade eine ihrer Geschichten so umgeschrieben hat, dass man sie nur noch als Trash bezeichnen kann. Als sie ihn und seine Familie in seiner Villa besuchen, versichert Bundy Jessica, dass seine Sicherheitssysteme nur Bilder, aber keinen Ton aufnehmen. Kurz darauf wird Bundy in einem toten Winkel der Kameras erschossen ...

