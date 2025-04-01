Mord ist ihr Hobby
Folge 1: Ein neues Leben (1)
46 Min.Ab 12
Bei der Hochzeit von Jessicas Lieblingsnichte taucht ein seltsames Geschenk auf. Schnell bringen Jessica und Carol den Talisman in Verbindung mit Neil, Carols angeblich verstorbenem Großvater. Bei Recherchen entdeckt Jessica dann, dass Neil tatsächlich lebt - allerdings unter dem Namen Carl Schumann. Als in dem Zirkus, in dem Carl nun arbeitet, einige Unglücksfälle passieren, liegt es an Jessica, Carls Unschuld zu beweisen ...
