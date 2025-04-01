Mord ist ihr Hobby
Folge 2: Ein neues Leben (2)
46 Min.Ab 12
In dem Wanderzirkus von Jessicas Schwager Carl kommt es in letzter Zeit immer häufiger zu mysteriösen Unfällen. Schon bald legt Carl ein Geständnis ab, doch Jessica kann ihrem Schwager nicht so recht glauben - sie ahnt, dass er nur jemanden decken will. Und tatsächlich muss Jessica einiges Geschick aufbringen, um den Zirkusmörder zu finden, als auch noch eine zweite Leiche entdeckt wird.
