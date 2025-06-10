Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Ein Nachruf mit Folgen

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 7vom 10.06.2025
Ein Nachruf mit Folgen

Ein Nachruf mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 7: Ein Nachruf mit Folgen

46 Min.Folge vom 10.06.2025Ab 6

Als der Zeitungsverleger Lamar Bennett tot aufgefunden wird, liegt es an Jessica, den Fall aufzuklären. Sie erfährt, dass Bennett einer der meistgehassten Männer der Stadt ist und es somit einige Tatverdächtige gab. Unter anderem dessen Tochter, die Reporterin Kay Garrett, deren Vaterschaft er immer abgestritten hat. Oder auch Jessicas Freund Haskell, der von Bennett gefeuert wurde. Jessica engt den Kreis der möglichen Täter jedoch ein und entlarvt schließlich den Mörder.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen