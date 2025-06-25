Mord ist ihr Hobby
Folge 12: Fisch mit Folgen
46 Min.Folge vom 25.06.2025Ab 6
Winnie Banner, die Schwester von Jessicas altem Freund, taucht in Cabot Cove auf und sucht bei ihrem Bruder Schutz vor ihrem gewalttätigen Ehemann. Der aufgebrachte Elmo kann seine Frau schnell ausfindig machen. Nach einem delikaten Fischessen, das Jessica zur Versöhnung stiftet, schlafen alle Gäste tief und fest. Nur einer wacht am nächsten Morgen nicht mehr auf: Elmo Banner.
