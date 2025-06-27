Mord ist ihr Hobby
Folge 16: Der falsche Priester
46 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 12
Jessica wird auf offener Straße Zeugin eines Autounfalls, bei dem ein Mann tödlich verletzt wird. Bevor er stirbt, gesteht er den Mord an einem gewissen Carl Cosgrove. Die Polizei glaubt Jessica nicht, denn Carl lebt. Als kurz darauf jedoch die Leiche von Carl Cosgrove aus dem Fluss gezogen wird, beginnt Jessica auf eigene Faust mit den Ermittlungen. Doch da gibt es einen Priester, einen Rebellenführer und die CIA, die Jessica die Suche schwer machen.
