Mord ist ihr Hobby
Folge 21: Kritiker leben gefährlich
46 Min.Ab 6
Jessica besucht die Premiere einer Broadwayshow, die auf einem ihrer Romane basiert. Einer ihrer ehemaligen Schüler hat den Stoff für die Bühne adaptiert. Bei der Aufführung sind die Kritiker Danny O'Mara und Eliot Easterbrook anwesend, deren Urteil bei der Premierenfeier gespannt erwartet wird. Die beiden Kritiker sind sich uneinig, O'Mara greift seinen Kollegen heftig an. Wenig später wird O'Mara tot in seiner Wohnung aufgefunden.
