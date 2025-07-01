Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Jessica im Wahlkampf

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 22vom 01.07.2025
Jessica im Wahlkampf

Folge 22: Jessica im Wahlkampf

45 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12

Die Senatskandidatin Kathleen Lane, eine Freundin Jessicas, führt ein Fernseh-Streitgespräch mit ihrem Wahlkampfgegner. Kathleens Wahlkampfleiter Bud Johnson gerät in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, als intime Fotos von ihm in den Nachrichten veröffentlicht werden. Ihm wird eine Affäre mit einer verheirateten Frau unterstellt. Wenig später wird Johnson tot aufgefunden. Jessica glaubt nicht an einen Selbstmord und macht sich auf die Suche nach dem Mörder ...

