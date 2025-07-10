Rhonda, eine Studentin?Jetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 15: Rhonda, eine Studentin?
45 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 12
Jessicas ehemaliger College-Professor Leon Walker gesteht den Mord an der Studentin Rhonda Sykes. Da Jessica von seiner Unschuld überzeugt ist, reist sie an den Ort des Verbrechens. Gemeinsam mit Staatsanwalt Paul Robins versucht sie, Walkers Unschuld zu beweisen. Bei der Durchsuchung von Rhondas Wohnung stellt sich heraus, dass sie einen äußerst aufwändigen Lebensstil pflegte. Es stellt sich die Frage, woher die Studentin das Geld dafür hatte.
