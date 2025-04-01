Mord ist ihr Hobby
Folge 1: Mord in Athen
45 Min.Ab 6
Auf einer Tournee durch Europa trifft Jessica auf ihren alten Freund, den britischen Geheimagenten Michael Hagarty. Gemeinsam fliegen sie von Paris nach Athen. Auf dem griechischen Flughafen ist Michael plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Harold Baines nimmt sich Jessicas an und bringt sie in einem Hotel unter. Die Überraschung ist groß, als wenig später Hagarty auftaucht und verkündet, Jessica müsse ihn am Abend als seine Ehefrau auf eine Party begleiten ...
