Mord ist ihr Hobby

Skandal um Sam

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 11vom 21.07.2025
Folge 11: Skandal um Sam

46 Min.Folge vom 21.07.2025Ab 6

Sam Booth, der Bürgermeister von Cabot Cove, hofft bei den bevorstehenden Neuwahlen im Amt bestätigt zu werden. Doch bei einer Wahlkampfveranstaltung kommt es zu einem peinlichen Zwischenfall: Annie Mae Chapman aus Caspar in Wyoming beschuldigt Sam, ihr versprochen zu haben, sein Amt niederzulegen und sich endlich um sie und ihre fünf gemeinsamen Kinder zu kümmern. Der entsetzte Bürgermeister behauptet, die Frau nicht zu kennen. Kurz darauf ist Annie Mae tot.

