Mord ist ihr Hobby
Folge 22: Wettkampf der Geheimdienste
46 Min.Ab 6
Jessicas alter Freund Hagarty vom britischen Geheimdienst ist hinter dem Notizbuch eines verstorbenen Mafioso her. Als dessen Witwe den Playboy Peter kennenlernt und ihn auf Sizilien heiraten will, macht sich Hagarty als Priester verkleidet an das Paar heran. Die beiden wollen ihre Flitterwochen in der Schweiz verbringen, wo Claudia ein geheimes Bankschließfach und jede Menge Geld hat. Doch die Brüder ihres toten Mannes denken gar nicht daran, sie außer Landes zu lassen.
