Mord ist ihr Hobby
Folge 7: Schwarze Magie
45 Min.Ab 12
Jessica besucht ihre Jugendfreundin Olivia auf Jamaika. Harry, ihr Schwager, plant eine Hochzeit zwischen Olivias Sohn Adam und der Nachbarstochter Michelle, um Ländereien wiederzuvereinigen, die er vor Jahren beim Poker verloren hat. Doch Adam hat andere Pläne - er stellt nach einer Reise allen Anwesenden seine Ehefrau Selina vor. Als Harry nachts erwürgt in seinem Schlafzimmer vorgefunden wird, erinnern sich alle an den Fluch, den Selinas Vater ausstieß ...
