Mord ist ihr Hobby
Folge 15: Der geheimnisvolle Spencer Prinz
45 Min.Ab 12
Jessica besucht ihre alte Freundin Edna Hayes, eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Überraschend erfährt Edna, dass sie zwei Millionen Dollar Steuern nachzahlen muss - dabei ist sie sicher, dass sie den Betrag bereits gezahlt hat! Irgendetwas muss in der Buchhaltung schief gelaufen sein. Bei Nachforschungen fällt häufiger der Name des Steuerberaters Spencer Prinz, den allerdings noch nie jemand gesehen hat. Dann wird Ednas Ex-Mann umgebracht, und Jessica beginnt zu recherchieren.
