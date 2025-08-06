Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 18vom 06.08.2025
Folge 18: Auf dem Weg nach Las Vegas

46 Min.Folge vom 06.08.2025Ab 12

Der Bauchredner Woody Perkins arbeitet im Club von Kate Kelly, die sehr einnehmend und besitzergreifend ist. Ein schwieriges Arbeitsverhältnis. Doch dann bietet ihm der Entertainment-Tycoon Vic DiMarco einen Job in Las Vegas an. Als kurz darauf seine wichtigste Requisite - die Puppe Billy Boy - gestohlen wird, schaltet Woody den Versicherungsagenten Dennis ein. Schließlich taucht Billy Boy wieder auf - neben der Leiche von Kate Kelly.

