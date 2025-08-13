Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 7vom 13.08.2025
44 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 12

Anlässlich einer Promotionstour für ihr neues Buch kommt Jessica nach Los Angeles, wo sie ihren alten Freunden Ginny und ihren Mann Clark Blanchard besucht. Schnell wird klar, dass die Ehe ihrer Freundin kaputt ist. Ginny wird von ihrem Mann misshandelt und betrogen. Als man Clark Blanchard einige Tage später erschlagen in seinem Landhaus auffindet, gerät Ginny aufgrund von Indizien schnell unter Mordverdacht.

