Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Wind in altem Gebälk

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 4
Wind in altem Gebälk

Wind in altem GebälkJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 4: Wind in altem Gebälk

46 Min.Ab 6

Jessica reist nach Irland, um für ihr neuestes Buch zu recherchieren. Sie übernachtet in einem Haus, in dem es angeblich spukt. Der Besitzer, Neal Gillen, befürchtet, dass er ermordet werden soll und bittet den ehemaligen Polizisten Sean Culhane, einen alten Freund Jessicas, um Hilfe. Wenig später wird Neal tatsächlich ermordet. Jessica macht sich auf die Suche nach dem Mörder.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen