SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 9vom 27.08.2025
45 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 6

Jessica verbringt Weihnachten in Cabot Cove und besucht die Verlobungsfeier von Charlie McCumber und Beth Forsythe. Auf der Party wird Wanda Andrews erschossen aufgefunden. Es stellt sich heraus, dass die Kugeln aus Charlies Armeerevolver stammen - Charlie wird zum Hauptverdächtigen. Schließlich bittet Beth Jessica um Hilfe. Beide sind davon überzeugt, dass Charlie unschuldig ist. Jessica macht sich auf die Suche nach dem wahren Mörder ...

SAT.1 GOLD
