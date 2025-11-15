Trailer: "Mord unter Palmen" ab 21.11. neu bei Kabel EinsJetzt kostenlos streamen
Mord unter Palmen
Folge 1: Trailer: "Mord unter Palmen" ab 21.11. neu bei Kabel Eins
1 Min.Ab 12
Ab 21.11., 20:15 Uhr, neu bei Kabel Eins: Egal ob in Thailand, auf Mallorca oder unter der türkischen Sonne - dort, wo es am schönsten ist, gibt es Verbrechen, bei denen deutsche Urlauber, Auswanderer oder Geschäftsreisende ums Leben kommen. In "Mord unter Palmen" erzählen Ermittler, Strafverfolger und Reporter weltweit von ihren spannenden Fällen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick