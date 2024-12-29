Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Morlock Motors - Das Team

"Überraschungslieferung" für das Morlock-Motors-Team

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 29.12.2024
"Überraschungslieferung" für das Morlock-Motors-Team

"Überraschungslieferung" für das Morlock-Motors-TeamJetzt kostenlos streamen

Morlock Motors - Das Team

Folge 1: "Überraschungslieferung" für das Morlock-Motors-Team

28 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 12

Zusammen mit "Miss Morlock USA" Julie schaut, lacht und kommentiert Michael Manousakis den gemeinsamen Trip nach Hawaii, wo die beiden Nachschub für den Hof besorgen wollten. Der Chef hat einen Big Deal eingetütet und ausrangierte Militärfahrzeuge gekauft. Zwischen Dosenavocados und überteuerten Toastbroten, zerlegen die beiden 21 Humvees im vermeintlichen Paradies.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Morlock Motors - Das Team
Kabel Eins
Morlock Motors - Das Team

Morlock Motors - Das Team

Alle 1 Staffeln und Folgen