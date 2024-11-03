Hummer-Herausforderung: Zeitdruck beim ContainerpackenJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Das Team
Folge 3: Hummer-Herausforderung: Zeitdruck beim Containerpacken
21 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 12
Heute dreht sich alles um "Hummer"? leider nicht als kulinarisches Hawaii-Highlight, sondern als harter Job für Michael und Julie. Beide stehen unter Zeitdruck, um die US-Fahrzeuge in Container zu packen. Werden die beiden das zu zweit in der vorgegebenen Zeit schaffen?
Morlock Motors - Das Team
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
