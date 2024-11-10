Ab in die Zentrifuge: Michael bereitet sich auf seinen Eurofighter-Flug vorJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Das Team
Folge 6: Ab in die Zentrifuge: Michael bereitet sich auf seinen Eurofighter-Flug vor
26 Min.Folge vom 10.11.2024Ab 12
Michael bereitet sich auf seinen Eurofighter-Flug vor und zwängt sich in eine Zentrifuge - er ist damit 9G ausgesetzt, sprich: das neunfache seines Körpergewichts - und das muss der zwei-Meter-Grieche erst mal verdauen. Währenddessen spendiert Günther auf dem Hof seinem kleinen Flitzer neue Bremsen.
