Staffel 1Folge 4
Motel Makeover
Folge 4: The Motel Must Go On
29 Min.Ab 6
Das Corona-Virus bringt die Arbeiten am Motel zum Stillstand. Die Renovierung muss für drei Monate pausiert werden, was Sarah und April viel Geld kostet. Doch im Juni gehen die Arbeiten weiter, wodurch die beiden Frauen neue Hoffnung schöpfen. Sie brauchen noch mindestens zwei Monate, bis das Motel im neuen Glanz wiedereröffnet werden kann. Zudem stehen große Sparmaßnahmen auf dem Plan.
