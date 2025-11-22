Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Motel Makeover

sixxStaffel 1Folge 5vom 22.11.2025
Bei Wind und Wetter

Bei Wind und WetterJetzt kostenlos streamen

Motel Makeover

Folge 5: Bei Wind und Wetter

28 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 6

Die Freude des Teams ist groß, da das Eröffnungswochenende bereits vollständig ausgebucht ist. Jetzt müssen Sarah und April sicherstellen, dass bis dahin alles nach Plan verläuft, denn es bleiben nur noch sechs Wochen Zeit. Als nächstes wird die Terrasse des Motels umgestaltet. Allerdings ist der Bauunternehmer skeptisch und benötigt dringend zusätzliche Hilfe.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Motel Makeover
sixx

Motel Makeover

Alle 1 Staffeln und Folgen