Mr Inbetween

Seien Sie mal kein Arsch

ProSieben FUNStaffel 2Folge 2vom 29.10.2025
Folge 2: Seien Sie mal kein Arsch

25 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Rays Bruder Bruce geht es immer schlechter. Er kann sich kaum noch um sich selbst kümmern. Deswegen schlägt Ray vor, ihn bei sich aufzunehmen. Weil seine kleine Tochter noch immer von ihrer Mitschülerin geärgert wird, besucht Ray deren Mutter. Er will in Ruhe mit der Frau sprechen, aber sie hetzt ihm die Polizei auf den Hals. Doch Ray hat noch einen Plan B.

