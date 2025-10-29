Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mr Inbetween

Hätte, hätte, Fahrradkette

ProSieben FUNStaffel 3Folge 1vom 29.10.2025
Joyn Plus
Hätte, hätte, Fahrradkette

Hätte, hätte, FahrradketteJetzt ohne Werbung streamen

Mr Inbetween

Folge 1: Hätte, hätte, Fahrradkette

27 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 16

Bei einer Waffenübergabe werden Ray und Gary überfallen und brutal zusammengeschlagen. Ray bemerkt, dass sein Geschäftspartner hinter der Aktion stecken muss und nimmt ihn gefangen. Im Austausch gegen die Namen der Hintermänner verspricht Ray dem Kriminellen die Freiheit. Er lotst die Verantwortlichen auf ein einsam gelegenes Grundstück und nimmt Rache.

Alle Staffeln im Überblick

Mr Inbetween
ProSieben FUN
Mr Inbetween

Mr Inbetween

Alle 3 Staffeln und Folgen