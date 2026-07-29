Bevor ich in den Krieg zogJetzt ohne Werbung streamen
Mr Inbetween
Folge 5: Bevor ich in den Krieg zog
28 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 16
Ray beobachtet heimlich seine Tochter und ihren Freund. Er ist besorgt, weil der Junge raucht und versucht, Brittany zu küssen, aber das Mädchen weist ihn zurück. Ray erfährt kurz darauf, dass ein alter Freund Suizid begangen hat. Er wurde von einem Geschäftspartner betrogen und hat den Verlust nicht überwunden. Der Sohn des Verstorbenen engagiert daraufhin einen Auftragskiller, der sich um den Betrüger kümmern soll. Ray will die Sache aber lieber selbst in die Hand nehmen.
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