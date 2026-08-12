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Wir sehen uns bald

ProSieben FUNStaffel 3Folge 8vom 12.08.2026
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Folge 8: Wir sehen uns bald

26 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12

Ray und Zoe haben einen schweren Unfall. Nach einem Zusammenstoß mit einem Känguru überschlägt sich ihr Auto. Als ein älteres Ehepaar zur Unfallstelle kommt und helfen will, werden sie von Rays Geschäftspartner erschossen. Zoe ist verletzt und muss ins Krankenhaus, während Ray die Leichen beseitigt. Er macht sich anschließend auf den Weg zum Treffpunkt und erfährt, dass Zoe in der Zwischenzeit verstorben ist.

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