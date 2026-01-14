Kleine Schuhe, große FüßeJetzt kostenlos streamen
Mummy Nanny – Unsere Mumie ist die Beste
Folge 22: Kleine Schuhe, große Füße
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Zwei rivalisierende Mafia-Banden, eine italienische und eine chinesische, streiten sich um die Restaurantsituation in der Stadt. Da die Italiener ein Restaurant mehr haben, müssen sie dafür den Chinesen eine große Summe Geld als Ausgleich übergeben. Nur dumm, dass die Übergabetasche der Mafiosi Samanthas rosafarbener Ballettasche aufs Haar gleicht. Es kommt, wie es kommen muss...
