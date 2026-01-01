Doppelmord in der WildnisJetzt kostenlos streamen
Murder Nation USA
Folge 4: Doppelmord in der Wildnis
38 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
In einer entlegenen Stadt in Zentralalaska kommt ein Pärchen ums Leben. Die Behörden stellen fest, dass es sich um einen Mord handelt, und die Spur führt zu einem eigenbrötlerischen Handwerker. Vor Gericht kommen die Dinge ans Licht: zwischenmenschliche Dramen, Lügen und ein äußerst überraschender Ausgang des Prozesses.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick