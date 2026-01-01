Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doppelmord in der Wildnis

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 4vom 16.01.2026
38 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

In einer entlegenen Stadt in Zentralalaska kommt ein Pärchen ums Leben. Die Behörden stellen fest, dass es sich um einen Mord handelt, und die Spur führt zu einem eigenbrötlerischen Handwerker. Vor Gericht kommen die Dinge ans Licht: zwischenmenschliche Dramen, Lügen und ein äußerst überraschender Ausgang des Prozesses.

