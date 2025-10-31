Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mysterien im Museum

Kabel Eins DokuStaffel 18Folge 2vom 31.10.2025
Die heldenhafte Flugbegleiterin

Folge 2: Die heldenhafte Flugbegleiterin

40 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

Don Wildman erzählt heute die Geschichte eines dramatischen Flugzeugabsturzes im Jahr 1936, der eine Flugbegleiterin zur Heldin machte. Außerdem geht es um einen famosen Entdecker, der 1770 während eines monumentalen Auftrags in Seenot gerät.

