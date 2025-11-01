Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nadiya's Cook Once Eat Twice - Einmal Kochen, doppelt genießen

Einfach, lecker, günstig

sixxStaffel 1Folge 4vom 01.11.2025
Einfach, lecker, günstig

Einfach, lecker, günstigJetzt kostenlos streamen

Nadiya's Cook Once Eat Twice - Einmal Kochen, doppelt genießen

Folge 4: Einfach, lecker, günstig

29 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 6

Die Gewinnerin der sechsten Staffel "The Great British Bake Off" Nadiya Hussain zeigt, wie einfach Kochen ist. Die britische Bäckerin teilt Tipps und Rezepte für effizientes und kostengünstiges Kochen, wobei sie sich darauf konzentriert, das Beste aus den verschiedenen Zutaten herauszuholen und Lebensmittelverschwendung zu minimieren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Nadiya's Cook Once Eat Twice - Einmal Kochen, doppelt genießen
sixx
Nadiya's Cook Once Eat Twice - Einmal Kochen, doppelt genießen

Nadiya's Cook Once Eat Twice - Einmal Kochen, doppelt genießen

Alle 1 Staffeln und Folgen