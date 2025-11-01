Nadiya's Cook Once Eat Twice - Einmal Kochen, doppelt genießen
Folge 6: Süße Symphonie
29 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 6
Die Gewinnerin der sechsten Staffel "The Great British Bake Off" Nadiya Hussain zeigt, wie einfach Kochen ist. Die britische Bäckerin teilt Tipps und Rezepte für effizientes und kostengünstiges Kochen, wobei sie sich darauf konzentriert, das Beste aus den verschiedenen Zutaten herauszuholen und Lebensmittelverschwendung zu minimieren.
