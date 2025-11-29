Nadiyas Familien-Lieblingsessen
Folge 4: Stressiger Alltag
29 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 6
Die Gewinnerin der sechsten Staffel "The Great British Bake Off" Nadiya Hussain zeigt, wie einfach Kochen ist. Die britische Bäckerin kreiert leichte und nahrhafte Rezepte zum Nachmachen. Zudem reist sie quer durch Großbritannien, lernt Hausfrauen kennen und trifft verschiedene Lebensmittelexperten. Dabei eignet sie sich viele Tipps und Tricks für ihre eigene Küche an.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick