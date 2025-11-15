Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nadiyas Lust- & Laune-Küche - Einfach, schnell, sensationell

sixxStaffel 1Folge 5vom 15.11.2025
Folge 5: Genuss für Faulenzertage

29 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 6

Nadiya Hussain hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr Würze in die alltäglichen Mahlzeiten zu bringen. Mit ungewöhnlichen Rezeptideen will sie den Geschmackssinn anregen: Sauer, süß, scharf, herb, pikant, erdig, nussig - kein Geschmackserlebnis wird ausgelassen.

