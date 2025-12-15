Staffel 2Folge 10vom 15.12.2025
Es gibt kein MorgenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 10: Es gibt kein Morgen
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Juliette ist zwar der Headliner auf Teddys Festival, allerdings berichten die Medien hauptsächlich über ihr Verhältnis mit Charlie. Juliette hat das Gefühl, dass Layla bei dieser Sache ihre Finger im Spiel hatte. Rayna ist entschlossen, sich aus ihrem Edgehill-Vertrag freizukaufen, auch wenn ihr Tandy und Luke davon abraten. Deacon und Gunnar tun sich zusammen, um ein nicht autorisiertes Konzert auf dem Festival zu geben. Scarlett lässt derweil Zoey und Gunnar links liegen.
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