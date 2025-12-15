Staffel 2Folge 11vom 15.12.2025
Himmel und HölleJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 11: Himmel und Hölle
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Nach Peggys gewaltsamem Tod ist Teddy am Boden zerstört. Juliettes Ruf ist wieder einmal bedroht: Ihr wird vorgeworfen, sie hätte in einem Video die Existenz Gottes geleugnet. Rayna hat seit ihrem Freikauf von Edgehill zwar wieder die Kontrolle über ihre Karriere, doch gleichzeitig wächst auch der Erfolgsdruck. Deacon, abstinent und psychisch stabil, versucht, wieder Songs zu schreiben. Derweil bekommen Scarlett und Gunnar ein einmaliges Angebot von Kelly Clarkson.
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