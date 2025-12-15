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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 14vom 15.12.2025
Kein Weg zurück

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Nashville

Folge 14: Kein Weg zurück

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Lamar kommt aus dem Gefängnis nach Hause. Während Rayna dort auf ihn wartet, kneift ihre Schwester Tandy in letzter Minute. Rayna ist schockiert, als sie von Teddy erfährt, dass Tandy die Ermittler zu ihrem Vater geführt hat und außerdem glaubt, dass Lamar etwas mit dem Tod ihrer Mutter zu tun hat. Juliette verkriecht sich derweil bei Avery, während Scarlett anfängt, Tabletten zu nehmen, um weiter mit Hochdruck arbeiten zu können.

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