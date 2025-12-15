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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 15vom 15.12.2025
Leben ohne Lügen

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Nashville

Folge 15: Leben ohne Lügen

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Ein Star-Produzent aus Los Angeles findet Gefallen an Juliettes neuem Song "Don't Put Dirt on My Grave Just Yet" und will sie zu Aufnahmen an die Westküste holen. Nach Lamars Tod sind Raynas Schwester und ihre Töchter am Boden zerstört, während Rayna selbst in eine Art Schockzustand verfällt und einfach wie gewohnt weitermacht. Scarlett fühlt sich verloren und einsam. Ausgerechnet in Liam findet sie einen Menschen, dem sie sich anvertrauen kann.

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