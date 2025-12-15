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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 16vom 15.12.2025
Alles im Fluss

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Nashville

Folge 16: Alles im Fluss

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Juliette schwimmt wieder oben und wird von vielen Plattenfirmen umworben, während Rayna mit Geldproblemen zu kämpfen hat, die es ihr schwer machen, neue Künstler zu verpflichten. Doch dann steht völlig unerwartet eine Lösung ihrer Probleme im Raum. Deacon befindet sich weiterhin auf einem guten Weg, ist abstinent und geht regelmäßig zu den Treffen der Anonymen Alkoholiker. Seine Nichte Scarlett allerdings folgt ihrem Freund Liam immer weiter in den Drogensumpf.

Weitere Folgen in Staffel 2

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