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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 20vom 15.12.2025
Gegen den Strom

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Nashville

Folge 20: Gegen den Strom

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Nach Scarletts Zusammenbruch ist Avery zur Stelle, um ihr beizustehen, und Juliette bietet großzügig ihren Privatjet an, um Scarlett unter Umgehung des Presserummels nach Nashville zurückzufliegen. Rayna und Deacon erwarten die junge Sängerin am Flughafen. Zwar geht es Scarlett bald besser, doch sie will sich dem hohen Druck der Musikbranche nicht mehr aussetzen. Gunnar hat derweil ein Haus gekauft und freut sich darauf, es Zoey zeigen zu können.

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