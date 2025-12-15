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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 2Folge 5vom 15.12.2025
Stimmproben

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Nashville

Folge 5: Stimmproben

44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6

Im Vorfeld eines Benefizkonzerts mit Edgehills besten Künstlern besteht Labelchef Jeff Fordham darauf, dass sich seine neuen Künstler als sexy und begehrenswert präsentieren. Das bereitet Scarlett einige Probleme, und Layla versucht, diese Unsicherheit auszunutzen. Seit Rayna sich Gedanken macht, wie es mit ihrer Karriere weitergehen soll, plant sie, die Rechte an ihren Songs von Edgehill zurückzukaufen. Gunnar und Avery wollen indessen neue Songs mit Scarletts bester Freundin Zoey schreiben.

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