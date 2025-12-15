Staffel 2Folge 7vom 15.12.2025
Zurück ins LebenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 7: Zurück ins Leben
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Während die Hochzeit von Teddy und Peggy immer näher rückt, fühlt sich Maddie zunehmend von Teddy verlassen und fürchtet, nach der Heirat in seinem Leben gar keine Rolle mehr zu spielen. Rayna kommt derweil Luke Wheeler näher. Während sie auf Tour in Houston ist, hat Juliette Ärger mit einem sehr einflussreichen Radio-DJ, der dafür bekannt ist, junge Künstlerinnen zu belästigen und unter Druck zu setzen. Deacon will zurück zur Musik und findet ausgerechnet in Avery einen Verbündeten.
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