Staffel 2Folge 8vom 15.12.2025
LampenfieberJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 8: Lampenfieber
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Als Scarlett für Luke die Show eröffnet, hat sie Lampenfieber und außerdem schlechten Empfang auf ihrem Ohrmonitor. Als das Publikum sie ausbuht und Gegenstände auf die Bühne wirft, eilt Rayna ihr zur Hilfe. Nachdem Juliette von Olivia Wentworth angebaggert wurde, findet sie heraus, dass sie und ihr Mann Charlie sie für ein Dreiecksverhältnis gewinnen wollten. Rayna wird gezwungen, der Plattenfirma ihre Master-Bänder auszuhändigen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick