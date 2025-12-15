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Nashville

MOVIESPHEREStaffel 3Folge 1vom 15.12.2025
Mein Leben ohne Dich

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Nashville

Folge 1: Mein Leben ohne Dich

43 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Rayna steht vor einer Entscheidung, die ihr Leben für immer verändern wird: Mit welchem Mann will sie ihre Zukunft verbringen: Deacon, den sie schon ewig kennt, oder Luke, der ihr auf der Bühne einen Heiratsantrag gemacht hat? Derweil hat auch Raynas Konkurrentin Juliette Probleme mit Avery und setzt alles daran, die Beziehung zu kitten.

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